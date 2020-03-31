|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.05 грн
|EUR
|30 грн
|30.9 грн
В Николаевской области в феврале 2020 года средняя зарплата в сравнению с январем уменьшилась на 1,7%, однако относительно февраля 2019 года выросла на 18,9%.
Об этом сообщается в исследовании Главного управления статистики в области.
Стоит отметить, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2020 года составила 10 тысяч 344 гривен, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы, установленной на 2020 года, а именно 4 тысячи 723 гривен.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года среднемесячная заработная плата в Николаевской области снизилась на 18%.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
В Николаевской области в феврале 2020 года средняя зарплата в сравнению с январем уменьшилась на 1,7%, однако относительно февраля 2019 года выросла на 18,9%.
Об этом сообщается в исследовании Главного управления статистики в области.
Стоит отметить, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2020 года составила 10 тысяч 344 гривен, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы, установленной на 2020 года, а именно 4 тысячи 723 гривен.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года среднемесячная заработная плата в Николаевской области снизилась на 18%.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа