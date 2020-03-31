В Николаевской области в феврале 2020 года средняя зарплата в сравнению с январем уменьшилась на 1,7%, однако относительно февраля 2019 года выросла на 18,9%.

Об этом сообщается в исследовании Главного управления статистики в области.

Стоит отметить, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2020 года составила 10 тысяч 344 гривен, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы, установленной на 2020 года, а именно 4 тысячи 723 гривен.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года среднемесячная заработная плата в Николаевской области снизилась на 18%.