Первомайская местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с требованием вернуть школе землю площадью 38,4 гектаров и стоимостью больше 1 миллиона 200 тысяч гривен, которую учебное учреждение незаконно передало в субаренду предпринимателю.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Установлено, что Грушевская общеобразовательная школа I-III ступеней Первомайского района в нарушение условий земельного законодательства передали свои земли в пользование физическому лицу-предпринимателю. Учреждение, согласно договору, передало землю для обработки земли, что по своему содержанию является договором субаренды земли.

Отмечается, что передача земель в субаренду состоялась без соблюдения условий договора аренды земли, с фактической сменой целевого назначения земли, что является нарушением требований Закона Украины «Об аренде земли».

В связи с этим, прокуратура требует расторжения незаконно заключенной сделки, возвращение сельхозземли школе и дальнейшее использование её исключительно в интересах детей.

Напомним, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.