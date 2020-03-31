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Первомайская местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с требованием вернуть школе землю площадью 38,4 гектаров и стоимостью больше 1 миллиона 200 тысяч гривен, которую учебное учреждение незаконно передало в субаренду предпринимателю.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.
Установлено, что Грушевская общеобразовательная школа I-III ступеней Первомайского района в нарушение условий земельного законодательства передали свои земли в пользование физическому лицу-предпринимателю. Учреждение, согласно договору, передало землю для обработки земли, что по своему содержанию является договором субаренды земли.
Отмечается, что передача земель в субаренду состоялась без соблюдения условий договора аренды земли, с фактической сменой целевого назначения земли, что является нарушением требований Закона Украины «Об аренде земли».
В связи с этим, прокуратура требует расторжения незаконно заключенной сделки, возвращение сельхозземли школе и дальнейшее использование её исключительно в интересах детей.
Напомним, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.
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Первомайская местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с требованием вернуть школе землю площадью 38,4 гектаров и стоимостью больше 1 миллиона 200 тысяч гривен, которую учебное учреждение незаконно передало в субаренду предпринимателю.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.
Установлено, что Грушевская общеобразовательная школа I-III ступеней Первомайского района в нарушение условий земельного законодательства передали свои земли в пользование физическому лицу-предпринимателю. Учреждение, согласно договору, передало землю для обработки земли, что по своему содержанию является договором субаренды земли.
Отмечается, что передача земель в субаренду состоялась без соблюдения условий договора аренды земли, с фактической сменой целевого назначения земли, что является нарушением требований Закона Украины «Об аренде земли».
В связи с этим, прокуратура требует расторжения незаконно заключенной сделки, возвращение сельхозземли школе и дальнейшее использование её исключительно в интересах детей.
Напомним, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа