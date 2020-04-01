Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев, передаёт Громадське.

— На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов — прим.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 миллиарда», — сообщил Данил Гетманцев.

Он отметил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от фонда должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на мероприятия по противодействию коронавирусу.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о рынке сельскохозяйственной земли. За это решение проголосовали 259 депутатов. Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 поправок.