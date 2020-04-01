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Размер первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может составить $4 миллиарда.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев, передаёт Громадське.
— На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов — прим.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 миллиарда», — сообщил Данил Гетманцев.
Он отметил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от фонда должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на мероприятия по противодействию коронавирусу.
Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о рынке сельскохозяйственной земли. За это решение проголосовали 259 депутатов. Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 поправок.
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Размер первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может составить $4 миллиарда.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев, передаёт Громадське.
— На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов — прим.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 миллиарда», — сообщил Данил Гетманцев.
Он отметил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от фонда должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на мероприятия по противодействию коронавирусу.
Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о рынке сельскохозяйственной земли. За это решение проголосовали 259 депутатов. Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 поправок.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа