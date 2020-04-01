Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заключил договор на регуляцию численности бездомных животных в городе в 2020 году на сумму 5,6 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Департамент 31 марта заключил договор на оказание услуг по регулированию численности бездомных животных гуманными методами в Николаеве с коммунальным предприятием «Центр защиты животных» за 5,6 миллионов гривен.

Отмечается, что подрядчик должен будет отловить 1640 животных по 510 гривен за голову, стерилизовать 1326 за 1340 гривен за особь, кастрировать 314 животных за 1073 гривен за одного, временно содержать бездомных животных, проводить их кремацию и выполнять прочие работы.

Напомним, что Центральный районный суд Николаева обязал городской совет выплатить 60 тысяч гривен морального ущерба женщине, которую укусила бездомная собака.