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Администрация Заводского района Николаевского городского совета отдаст фирме «Николаевавтодор» депутата Сергея Шульгача почти 2,7 миллиона на текущий ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов в районе.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, администрация потратит 2 миллиона 684 тысяч 598 гривен на ремонт внутриквартальных проездов в Заводском районе. Срок выполнения работ до 1 сентября 2020 года.
Отметим, что в торгах принимали участие компании «Строительная фирма Николаевавтодор» с предложением 2,684,598 гривен и «Кайсер», которая предложила 2 миллионов 739 тысяч 487 гривен. В итоге победу одержал «Николаевавтодор».
Отметим, что согласно данным сайта министерства юстиций Украины, частное предприятие «Строительная фирма Николаевавтодор» было зарегистрировано 6 декабря 2018 года в Николаеве на имя депутата Николаевского горсовета от фракции «Наш край» Сергея Шульгача и его супруги Оксаны Шульгач. Уставной фонд предприятия составляет 2 000 гривен.
Ранее начальник «Николаевского облавтодора» Денис Харлан обвинил директора фирмы «Николаевавтодор» Сергея Шульгача в некачественном ремонте трассы Н-24.
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Администрация Заводского района Николаевского городского совета отдаст фирме «Николаевавтодор» депутата Сергея Шульгача почти 2,7 миллиона на текущий ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов в районе.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, администрация потратит 2 миллиона 684 тысяч 598 гривен на ремонт внутриквартальных проездов в Заводском районе. Срок выполнения работ до 1 сентября 2020 года.
Отметим, что в торгах принимали участие компании «Строительная фирма Николаевавтодор» с предложением 2,684,598 гривен и «Кайсер», которая предложила 2 миллионов 739 тысяч 487 гривен. В итоге победу одержал «Николаевавтодор».
Отметим, что согласно данным сайта министерства юстиций Украины, частное предприятие «Строительная фирма Николаевавтодор» было зарегистрировано 6 декабря 2018 года в Николаеве на имя депутата Николаевского горсовета от фракции «Наш край» Сергея Шульгача и его супруги Оксаны Шульгач. Уставной фонд предприятия составляет 2 000 гривен.
Ранее начальник «Николаевского облавтодора» Денис Харлан обвинил директора фирмы «Николаевавтодор» Сергея Шульгача в некачественном ремонте трассы Н-24.