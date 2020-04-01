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Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.
Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передаёт Экономическая правда.
— Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой, - сообщает Дмитрий Сологуб.
По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.
— У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию, - объясняет Дмитрий Сологуб.
Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.
— Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то это он может составить 10 процента, а реальный - 10 процентов. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП, - резюмирует топменеджеров НБУ.
Напомним, что чистая продажа населением Украины в марте наличной валюты составила примерно $70 миллионов, а чистая покупка безналичной валюты – $280 миллионов.
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Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.
Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передаёт Экономическая правда.
— Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой, - сообщает Дмитрий Сологуб.
По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.
— У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию, - объясняет Дмитрий Сологуб.
Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.
— Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то это он может составить 10 процента, а реальный - 10 процентов. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП, - резюмирует топменеджеров НБУ.
Напомним, что чистая продажа населением Украины в марте наличной валюты составила примерно $70 миллионов, а чистая покупка безналичной валюты – $280 миллионов.