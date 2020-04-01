Чистая продажа населением Украины в марте наличной валюты составила примерно $70 миллионов, а чистая покупка безналичной валюты – $280 миллионов.

Такие данные привел Нацбанк в макроэкономическом и монетарном обзоре на своем сайте, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, в феврале чистая продажа украинцами наличной валюты составила $291 миллионов, безналичной – около $55 миллионов, а в январе – соответственно $102 миллионов и $55 миллионов.

Нацбанк также указывает, что клиенты украинских банков в марте 2020 года увеличили объемы покупки валюты с $6,27 миллиардов примерно до $7,3 миллиардов, тогда как объемы ее продажи сократились с $5,872 ммиллиардов до $4,7 миллиарда.

В соответствии с информацией НБУ, в марте рекордного объема достигла покупка валюты на условиях форвард – около $0,5 миллиарда по сравнению с $15 миллионов в феврале и $134 миллионов в январе.

Как сообщалось, со 2 по 5 марта курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился с 24,885 грн/$1 до 24,71 грн/$1, а после начал стремительно снижаться и 26 марта достиг рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1. С 27 по 30 марта нацвалюта на колебалась около отметки 28 грн/$1, после чего 31 марта, укрепилась до 27,6 грн/$1.

Нацбанк в марте потратил на поддержку гривни $2,2 миллиарда, однако в последний день месяца вернулся к покупке валюты, приобретя $64 миллионов.