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Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 миллиардов кубометров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
Об этом сообщает пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО «Газпром» в соответствии с новой транзитного соглашения и расчета 65 миллиардов м3 в год (178 миллионов м3 в сутки).
В марте 2020 года «Оператор ГТС» обеспечил транспортировку 4,6 миллиардов м3 природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 миллиардов м3 или 36% относительно объемов марта 2019 года.
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Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 миллиардов кубометров, что на 53% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
Об этом сообщает пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО «Газпром» в соответствии с новой транзитного соглашения и расчета 65 миллиардов м3 в год (178 миллионов м3 в сутки).
В марте 2020 года «Оператор ГТС» обеспечил транспортировку 4,6 миллиардов м3 природного газа в страны ЕС и Молдовы. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 18%, но уменьшился на 2,6 миллиардов м3 или 36% относительно объемов марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что правительства 80 стран мира обратились за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, который она спровоцировала.