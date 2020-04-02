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Правительства 80 стран мира обратились за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, который она спровоцировала.
Об этом сообщила руководительница МВФ Кристалина Георгиева, говорится в сообщении фонда, пишет hromadske.
— Мы наблюдали чрезвычайный всплеск запросов на чрезвычайное финансирование МВФ — около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает нескольких запросов одновременно, - сообщила Кристалина Георгиева.
Первым экстренную помощь от МВФ получил Кыргызстан — кредитную программу для этой страны уже утвердил Совет директоров МВФ.
Общую потребность развивающихся стран в финансировании из-за коронавируса МВФ оценивает в 2,5 триллиона долларов. Ранее в МВФ сообщали, что на борьбу с последствиями коронавируса готовы выделить около 1 триллиона долларов.
Напомним, что по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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Правительства 80 стран мира обратились за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, который она спровоцировала.
Об этом сообщила руководительница МВФ Кристалина Георгиева, говорится в сообщении фонда, пишет hromadske.
— Мы наблюдали чрезвычайный всплеск запросов на чрезвычайное финансирование МВФ — около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает нескольких запросов одновременно, - сообщила Кристалина Георгиева.
Первым экстренную помощь от МВФ получил Кыргызстан — кредитную программу для этой страны уже утвердил Совет директоров МВФ.
Общую потребность развивающихся стран в финансировании из-за коронавируса МВФ оценивает в 2,5 триллиона долларов. Ранее в МВФ сообщали, что на борьбу с последствиями коронавируса готовы выделить около 1 триллиона долларов.
Напомним, что по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19.