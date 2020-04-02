По состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 51 случай;

- Волынская область - 10 случаев;

- Днепропетровская область - 10 случаев;

- Донецкая область - 7 случаев;

- Житомирская область - 6 случаев;

- Закарпатская область - 1 случай;

- Запорожская область - 19 случаев;

- Ивано-Франковская область - 74 случая;

- Кировоградская область - 7 случаев;

- г.Киев - 160 случаев;

- Киевская область - 64 случая;

- Львовская область - 11 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 14 случаев;

- Полтавская область - 5 случаев;

- Ровенская область - 19 случаев;

- Сумская область - 26 случаев;

- Тернопольская область - 106 случаев;

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 4 случая;

- Хмельницкая область - 6 случаев;

- Черновицкая область - 143 случая;

- Черкасская область - 54 случая;

- Черниговская область - 3 случая.

«Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют», - отмечают в Минздраве.

В Центре общественного здоровья также уточнили, что среди умерших от COVID-19 в Украине 15 женщин и 5 мужчин. Большинство лиц старше 50 лет.

Также по состоянию на утро 2 апреля в ЦОЗ поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего же с начала года поступило 3834 таких сообщения.

Ранее сообщалось, что Николаевская область все еще единственная в Украине, где не зафиксирован коронавирус.