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Рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. В целом цены на продукты питания и дальше растут, однако за последнюю неделю ажиотаж на рынке ослаб.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Национальный банк Украины.
По их данным, самыми высокими темпами продолжают дорожать овощи борщевого набора, крупы, особенно гречка, и цитрусовые.
Рост цен на мясо и овощи борщевого набора они объясняют закрытием рынков и отсутствием междугороднего сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств).
К своеобразным «индикаторам кризиса» принадлежат гречневая группа и туалетная бумага. Также значительно подорожали продукты-«антисептики»: чеснок, лук, лимоны.
«Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также оказала влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)», — отмечают в обзоре.
Кроме того, цены на лекарственные препараты растут под давлением спроса и ослабления гривны.
Ранее сообщалось, что во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке.
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Рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, так и сужение предложения. В целом цены на продукты питания и дальше растут, однако за последнюю неделю ажиотаж на рынке ослаб.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Национальный банк Украины.
По их данным, самыми высокими темпами продолжают дорожать овощи борщевого набора, крупы, особенно гречка, и цитрусовые.
Рост цен на мясо и овощи борщевого набора они объясняют закрытием рынков и отсутствием междугороднего сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств).
К своеобразным «индикаторам кризиса» принадлежат гречневая группа и туалетная бумага. Также значительно подорожали продукты-«антисептики»: чеснок, лук, лимоны.
«Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также оказала влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)», — отмечают в обзоре.
Кроме того, цены на лекарственные препараты растут под давлением спроса и ослабления гривны.
Ранее сообщалось, что во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке.