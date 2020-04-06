Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Национальный банк Украины.

По их данным, самыми высокими темпами продолжают дорожать овощи борщевого набора, крупы, особенно гречка, и цитрусовые.

Рост цен на мясо и овощи борщевого набора они объясняют закрытием рынков и отсутствием междугороднего сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств).

К своеобразным «индикаторам кризиса» принадлежат гречневая группа и туалетная бумага. Также значительно подорожали продукты-«антисептики»: чеснок, лук, лимоны.

«Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также оказала влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)», — отмечают в обзоре.

Кроме того, цены на лекарственные препараты растут под давлением спроса и ослабления гривны.

Ранее сообщалось, что во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке.