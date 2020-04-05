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Полиция Львова в субботу составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Сообщается, что около 13:30 в парке Высокий Замок патруль встретил мужчину, провел с ним разъяснительную беседу и рассказал о новых правилах карантина.
Мужчина пообещал, что пойдет домой, но через полчаса эти же полицейские встретили его в другой стороне парка. Они попросили документы для установления личности, что привело к конфликту. Мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно матерился, вырвал из рук полицейского буклет о правилах карантина и напал на него, повредив форму.
В результате нарушителю выписали протокол по статье 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Также открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 УК (сопротивление полицейскому).
Напомним, что в Великобритании досрочно уволят из тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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Полиция Львова в субботу составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Сообщается, что около 13:30 в парке Высокий Замок патруль встретил мужчину, провел с ним разъяснительную беседу и рассказал о новых правилах карантина.
Мужчина пообещал, что пойдет домой, но через полчаса эти же полицейские встретили его в другой стороне парка. Они попросили документы для установления личности, что привело к конфликту. Мужчина начал вести себя агрессивно, нецензурно матерился, вырвал из рук полицейского буклет о правилах карантина и напал на него, повредив форму.
В результате нарушителю выписали протокол по статье 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Также открыто уголовное производство по части 2 статьи 342 УК (сопротивление полицейскому).
Напомним, что в Великобритании досрочно уволят из тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса.