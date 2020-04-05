В Великобритании досрочно уволят из тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Минюсте Британии отметили, что будут освобождать«преступников низкого риска». Осужденные за насильственные правонарушения и преступления сексуального насилия останутся за решеткой.

В ведомстве также подчеркнули, что права на досрочное освобождение не будет у осужденных за нарушения, связанные с пандемией COVID-19, в частности, такие как кашель на сотрудников чрезвычайных служб или похищение средств индивидуальной защиты.

Освобожденных заключенных будут отслеживать с помощью электронных устройств, требуя от них оставаться дома.

Напомним, что во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились — 246 893 лица.