Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились — 246 893 лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира.

Больше всего случаев подтвердили в США — 312 146 зараженных. В Испании обнаружили 126 тысяч больных коронавирусом, а в Италии — 124 тысячи. В Германии диагностировали более 96 тысяч заражений, в Китае — 82 558, во Франции — 90 848, в Иране — 55 743, в Великобритании — 42 479, в Турции — 23 934.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии — 15 362. В Испании — 11 947 смертей. Также во Франции — 7560 смертей, в Великобритании — 4313, в Иране — 3452.

Напомним, что в Украине уже 1225 инфицированных коронавирусом.

Ранее жительница Николаева Анна Замазеева, которая вместе со своим мужем заразились коронавирусом, рассказала, как проходило лечение и почему они уехали в Киев.