|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.65 грн
|29.5 грн
Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились — 246 893 лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира.
Больше всего случаев подтвердили в США — 312 146 зараженных. В Испании обнаружили 126 тысяч больных коронавирусом, а в Италии — 124 тысячи. В Германии диагностировали более 96 тысяч заражений, в Китае — 82 558, во Франции — 90 848, в Иране — 55 743, в Великобритании — 42 479, в Турции — 23 934.
Больше всего жертв зарегистрировали в Италии — 15 362. В Испании — 11 947 смертей. Также во Франции — 7560 смертей, в Великобритании — 4313, в Иране — 3452.
Напомним, что в Украине уже 1225 инфицированных коронавирусом.
Ранее жительница Николаева Анна Замазеева, которая вместе со своим мужем заразились коронавирусом, рассказала, как проходило лечение и почему они уехали в Киев.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились — 246 893 лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира.
Больше всего случаев подтвердили в США — 312 146 зараженных. В Испании обнаружили 126 тысяч больных коронавирусом, а в Италии — 124 тысячи. В Германии диагностировали более 96 тысяч заражений, в Китае — 82 558, во Франции — 90 848, в Иране — 55 743, в Великобритании — 42 479, в Турции — 23 934.
Больше всего жертв зарегистрировали в Италии — 15 362. В Испании — 11 947 смертей. Также во Франции — 7560 смертей, в Великобритании — 4313, в Иране — 3452.
Напомним, что в Украине уже 1225 инфицированных коронавирусом.
Ранее жительница Николаева Анна Замазеева, которая вместе со своим мужем заразились коронавирусом, рассказала, как проходило лечение и почему они уехали в Киев.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь