Жительница Николаева Анна Замазеева, которая вместе со своим мужем заразились коронавирусом, рассказала, как проходило лечение и почему они уехали в Киев.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, 27 марта, стало известно, что двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу города Киева с вирусным заболеванием COVID-19.

Анна Замазеева рассказала, что изначально все симптомы у ее мужа выглядели как обычная простуда, в частности, сама девушка чувствовала себя нормально.

– Изначально, у мужа все выглядело, как простуда: 1й день 37,5 насморк (пошутили точно не короновирус), 2й и 3й день 37,5 (насморк пропал, пропало обоняние), 4й-5й 38,3 (легко сбивается, кашля нет, никаких симптомов только температура и ломит тело, очень ломит). Анализ крови идеальный, терапевт при осмотре говорит ничего не предвещает беды, так протекают ОРВИ до 7ми дней температур, - написала она.

Только на 8-й день заболевания у мужа поднялась высокая температура и в 21:00 они поехали в Николаевскую областную инфекционную больницу, где рентген показал полисегментарную двухстороннюю пневмонию. По словам девушки, результаты анализов на коронавирус в Николаеве пришлось бы ждать от 3 до 6 дней, поэтому было принято решение уехать в Киев.

– На 8й день 39,5, паника и слезы везу мужа в Николаевскую инфекционную больницу. Его в воскресенье вечером в 21:00 принимает главный врач Светлана Фёдорова прекрасный врач, которая во время пандемии работает круглосуточно, подавая отличный пример своему персоналу. Но в понедельник утром нам сообщают, что ПЦР возьмут, но результат ждать от 3-6 дней (некоторые ждут уже 6й день, поскольку анализ отправляют в Киевскую лабораторию), ситуация была критическая 9й день болезни, понимала, что главное установить точный диагноз, чтобы можно было назначить правильное лечение. В нашей стране единственное место, где быстро делали анализ на это время Киев Александровская больница, - сообщила Анна.

В Александровской больнице паре диагностировали коронавирусное заболевание, однако у девушки по-прежнему не было никаких симптомов.

– Нас оформили и приняли, на след сутки был поставлен диагноз COVID-19, положительный результат ПЦР у мужа и у меня. Низкая сатурация, 3 дня под кислородной маской и плюс к 9ти дням болезни 11 дней интенсивного лечения по мировым протоколам лечения короновируса. У меня же ни одного симптома заболевания даже ОРВИ при положительном результате (о чем говорит Главный врач Александровской в интервью 1+1), - отмечает она.

Анна Замазеева призвала всех оставаться дома и не думать, что все происходящее вокруг – хайп.

– Мы попросили экстренно сообщить в город, администрация города быстро и оперативно взяли анализы у детей и родного брата, который самоизолировался с детьми и ждал нашего результата, у них ПЦР отрицательные. Это не хайп, вирус есть, оставайтесь дома, берегите себя, своих близких и людей рядом, - подчеркнула девушка.

Напомним, по состоянию на 10:00 4 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания COVID-19.