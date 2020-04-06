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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала «ни на что не похожий» экономический кризис, который хуже, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместном брифинге с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 5 апреля, передаёт Лига.
— Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике. Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Это ни на что не похоже. На моей памяти - это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться, - рассказала Кристалина Георгиева.
По словам Георгиевой, МВФ готов использовать весь свой резервный фонд в размере $1 триллион, чтобы помочь странам в борьбе с коронавирусом. Она сообщила, что уже более 90 стран обратились в фонд за помощью.
— Наибольший риск, который мы видим - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики, - отметила Кристалина Георгиева.
Напомним, что во всем мире по состоянию на 8:40 6 апреля коронавирусную болезнь победили 262 тысячи 985 человек, инфицировано 1 миллион 275 тысяч 542 человека, умерли 69 тысяч 498 человек у которых диагностировали коронавирус.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала «ни на что не похожий» экономический кризис, который хуже, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместном брифинге с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 5 апреля, передаёт Лига.
— Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике. Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. Это ни на что не похоже. На моей памяти - это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться, - рассказала Кристалина Георгиева.
По словам Георгиевой, МВФ готов использовать весь свой резервный фонд в размере $1 триллион, чтобы помочь странам в борьбе с коронавирусом. Она сообщила, что уже более 90 стран обратились в фонд за помощью.
— Наибольший риск, который мы видим - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики, - отметила Кристалина Георгиева.
Напомним, что во всем мире по состоянию на 8:40 6 апреля коронавирусную болезнь победили 262 тысячи 985 человек, инфицировано 1 миллион 275 тысяч 542 человека, умерли 69 тысяч 498 человек у которых диагностировали коронавирус.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь