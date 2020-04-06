Об этом Зеленский попросил во время совместного совещания с представителями правительства и банковского сектора, передаёт Громадське.

— Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, потому что не может работать и не имеет большой финансовой «подушки». А именно бизнес — это рабочие места и налоги, — сообщил Владимир Зеленский.

Он отметил, что программы поддержки бизнеса, такие как кредитные каникулы, компенсации процентов по кредитам и т.д., должны поощрять предпринимателей работать полностью легально, не уклоняясь от уплаты налогов.

— Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас — это позволить стране дышать и жить в будущем, — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.