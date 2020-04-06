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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинские банки вводить специальные программы поддержки малого и среднего бизнеса, который страдает от введения карантина.
Об этом Зеленский попросил во время совместного совещания с представителями правительства и банковского сектора, передаёт Громадське.
— Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, потому что не может работать и не имеет большой финансовой «подушки». А именно бизнес — это рабочие места и налоги, — сообщил Владимир Зеленский.
Он отметил, что программы поддержки бизнеса, такие как кредитные каникулы, компенсации процентов по кредитам и т.д., должны поощрять предпринимателей работать полностью легально, не уклоняясь от уплаты налогов.
— Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас — это позволить стране дышать и жить в будущем, — добавил Владимир Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинские банки вводить специальные программы поддержки малого и среднего бизнеса, который страдает от введения карантина.
Об этом Зеленский попросил во время совместного совещания с представителями правительства и банковского сектора, передаёт Громадське.
— Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, потому что не может работать и не имеет большой финансовой «подушки». А именно бизнес — это рабочие места и налоги, — сообщил Владимир Зеленский.
Он отметил, что программы поддержки бизнеса, такие как кредитные каникулы, компенсации процентов по кредитам и т.д., должны поощрять предпринимателей работать полностью легально, не уклоняясь от уплаты налогов.
— Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас — это позволить стране дышать и жить в будущем, — добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь