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Украина сокращает темпы экспорта пшеницы: среднесуточная ее отгрузка на экспорт в апреле уменьшилась в три раза по сравнению с мартом.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
— Темпы поставок пшеницы замедляются (среднесуточные отгрузки на экспорт в марте месяце составили 44 тысяч тонн, среднесуточные за апрель – 14 тысяч тонн, в том числе за последние сутки 7 тысяч тонн), - говорится в сообщении.
В общем, с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, начался 1 июля 2019 года) по состоянию на 6 апреля Украина экспортировала 17,9 миллионов тонн пшеницы. В министерстве отмечают, что экспортные контракты выполняются согласно меморандуму Минэкономики и участников зернового рынка в Украине.
Напомним, что треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений.
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Украина сокращает темпы экспорта пшеницы: среднесуточная ее отгрузка на экспорт в апреле уменьшилась в три раза по сравнению с мартом.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
— Темпы поставок пшеницы замедляются (среднесуточные отгрузки на экспорт в марте месяце составили 44 тысяч тонн, среднесуточные за апрель – 14 тысяч тонн, в том числе за последние сутки 7 тысяч тонн), - говорится в сообщении.
В общем, с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, начался 1 июля 2019 года) по состоянию на 6 апреля Украина экспортировала 17,9 миллионов тонн пшеницы. В министерстве отмечают, что экспортные контракты выполняются согласно меморандуму Минэкономики и участников зернового рынка в Украине.
Напомним, что треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь