Украина сокращает темпы экспорта пшеницы: среднесуточная ее отгрузка на экспорт в апреле уменьшилась в три раза по сравнению с мартом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

— Темпы поставок пшеницы замедляются (среднесуточные отгрузки на экспорт в марте месяце составили 44 тысяч тонн, среднесуточные за апрель – 14 тысяч тонн, в том числе за последние сутки 7 тысяч тонн), - говорится в сообщении.

В общем, с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, начался 1 июля 2019 года) по состоянию на 6 апреля Украина экспортировала 17,9 миллионов тонн пшеницы. В министерстве отмечают, что экспортные контракты выполняются согласно меморандуму Минэкономики и участников зернового рынка в Украине.

Напомним, что треть малого бизнеса (31%) планирует сокращение сотрудников, еще 21% не определились, а 48% респондентов не планируют сокращений.