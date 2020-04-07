В Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Dozorro» в Facebook.

Николаевщина закупила 900 тестов (среди которых и экспресс-тесты, и ПЦР-тесты) на сумму 303 тысячи гривен. Область занимает 13 место в Украине по количеству закупленных тестов.

К примеру, в Одесской области закупили 1325 тестов на 405 тысяч гривен, а в Херсонской 220 тестов за 82 тысячи.

Отмечается, что в Николаевской области первый договор о закупках тестов опубликовали в системе 25 марта.

В Украине всего закупили 44 320 тестов на COVID-19 на 14 миллионов гривен. Из них только 4442 штук — ПЦР-тесты. 46% тестов (больше 20 тысяч штук), которые купили через ProZorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7 миллионов 200 тысяч гривен. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах.

Стоит отметить, что точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.

Напомним, что в Николаевщина остаётся единственной областью в Украине, где нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных COVID-19.

Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.