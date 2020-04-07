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В Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.
Об этом сообщает «Dozorro» в Facebook.
Николаевщина закупила 900 тестов (среди которых и экспресс-тесты, и ПЦР-тесты) на сумму 303 тысячи гривен. Область занимает 13 место в Украине по количеству закупленных тестов.
К примеру, в Одесской области закупили 1325 тестов на 405 тысяч гривен, а в Херсонской 220 тестов за 82 тысячи.
Отмечается, что в Николаевской области первый договор о закупках тестов опубликовали в системе 25 марта.
В Украине всего закупили 44 320 тестов на COVID-19 на 14 миллионов гривен. Из них только 4442 штук — ПЦР-тесты. 46% тестов (больше 20 тысяч штук), которые купили через ProZorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7 миллионов 200 тысяч гривен. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах.
Стоит отметить, что точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.
Напомним, что в Николаевщина остаётся единственной областью в Украине, где нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных COVID-19.
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В Николаевской области власти закупили 900 тестов для выявления коронавируса через систему публичных закупок ProZorro на сумму больше 300 тысяч гривен.
Об этом сообщает «Dozorro» в Facebook.
Николаевщина закупила 900 тестов (среди которых и экспресс-тесты, и ПЦР-тесты) на сумму 303 тысячи гривен. Область занимает 13 место в Украине по количеству закупленных тестов.
К примеру, в Одесской области закупили 1325 тестов на 405 тысяч гривен, а в Херсонской 220 тестов за 82 тысячи.
Отмечается, что в Николаевской области первый договор о закупках тестов опубликовали в системе 25 марта.
В Украине всего закупили 44 320 тестов на COVID-19 на 14 миллионов гривен. Из них только 4442 штук — ПЦР-тесты. 46% тестов (больше 20 тысяч штук), которые купили через ProZorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7 миллионов 200 тысяч гривен. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах.
Стоит отметить, что точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.
Напомним, что в Николаевщина остаётся единственной областью в Украине, где нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных COVID-19.
Николаевская область хуже всех среди регионов Украины подготовлена к эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь