Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.

Об этом сообщает президент авиакомпании Евгений Дыхне, передаёт Интерфакс-Украина.

— Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен, - говорится в сообщении.

При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений.

Дыхне костатировал тупиковую ситуацию с точки зрения технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана.

Напомним, что депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.