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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.
Об этом сообщает президент авиакомпании Евгений Дыхне, передаёт Интерфакс-Украина.
— Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен, - говорится в сообщении.
При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений.
Дыхне костатировал тупиковую ситуацию с точки зрения технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана.
Напомним, что депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начала компенсационные выплаты семьям пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Тегеране.
Об этом сообщает президент авиакомпании Евгений Дыхне, передаёт Интерфакс-Украина.
— Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен, - говорится в сообщении.
При этом, по его словам, с точки зрения ответственности иранской стороны данный вопрос вызывает все больше опасений.
Дыхне костатировал тупиковую ситуацию с точки зрения технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана.
Напомним, что депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи заявил, что военные хорошо справились с задачей, сбив украинский самолет МАУ под Тегераном.
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«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
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Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
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Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
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