Антикризисный штаб в Одесской области «Одесса против COVID-19» за 23 дня с начала формирования смог собрать 115,2 миллионов гривен, чтобы подготовить регион к борьбе с распространением эпидемии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Это колоссальный труд почти 300 человек. Это фантастический ресурс, люди отдали огромное количество времени, энергии, контактов, знаний, возможностей и денег не своим домашним, не друзьям и не сотрудникам, но всей области, – прокомментировал работу штаба его со-координатор, совладелец группы терминалов ТИС Андрей Ставницер.

Согласно отчету, за это время удалось приобрести 41 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в частности, на днях один из них подарил Святослав Вакарчук, 26 кислородных концентраторов, 150 аппаратов БиПАП, 12 – СИПАП, 20,4 тысяч защитных комбинезонов, 224,1 тысяч респираторов, собрать 5 тысяч проднаборов для пенсионеров.

В штабе объединились более 200 ключевых бизнесов региона.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.