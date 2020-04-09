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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить миллион гривен на борьбу с амброзией.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Департамент 6 апреля объявил торги на предотвращения интродукции и распространения чужеродных видов растений (амброзии), которые угрожают естественным экосистемам с ожидаемой стоимостью в 1 миллион гривен.
Отмечается, что работы должны быть проведены на площади 300 000 м2. Срок выполнения услуг до 1 сентября 2020 года.
Ранее сообщалось, что администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить 1,5 миллиона на механизированную вакуумную уборку дорог.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить миллион гривен на борьбу с амброзией.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Департамент 6 апреля объявил торги на предотвращения интродукции и распространения чужеродных видов растений (амброзии), которые угрожают естественным экосистемам с ожидаемой стоимостью в 1 миллион гривен.
Отмечается, что работы должны быть проведены на площади 300 000 м2. Срок выполнения услуг до 1 сентября 2020 года.
Ранее сообщалось, что администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить 1,5 миллиона на механизированную вакуумную уборку дорог.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь