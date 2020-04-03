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Администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить 1,5 миллиона на механизированную вакуумную уборку дорог.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Администрация 3 апреля объявила торги на очистку механизированную вакуумную проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора на 1 тысячи 366 метров в Заводском районе Николаева.
Срок оказания услуг: октябрь-декабрь 2020. Ожидаемая стоимость выполнения работ — 1 миллион 499 тысяч 999 гривен. Аукцион в закупке назначен на 22 апреля 2020 года.
Напомним, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить больше 22 миллионов гривен на капитальный ремонт здания детсада №94.
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Администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить 1,5 миллиона на механизированную вакуумную уборку дорог.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Администрация 3 апреля объявила торги на очистку механизированную вакуумную проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора на 1 тысячи 366 метров в Заводском районе Николаева.
Срок оказания услуг: октябрь-декабрь 2020. Ожидаемая стоимость выполнения работ — 1 миллион 499 тысяч 999 гривен. Аукцион в закупке назначен на 22 апреля 2020 года.
Напомним, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить больше 22 миллионов гривен на капитальный ремонт здания детсада №94.