Администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить 1,5 миллиона на механизированную вакуумную уборку дорог.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Администрация 3 апреля объявила торги на очистку механизированную вакуумную проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора на 1 тысячи 366 метров в Заводском районе Николаева.

Срок оказания услуг: октябрь-декабрь 2020. Ожидаемая стоимость выполнения работ — 1 миллион 499 тысяч 999 гривен. Аукцион в закупке назначен на 22 апреля 2020 года.

Напомним, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить больше 22 миллионов гривен на капитальный ремонт здания детсада №94.