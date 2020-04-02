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Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить больше 22 миллионов гривен на капитальный ремонт здания детсада №94.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 2 апреля объявило торги на капитальный ремонт здания детского сада №94 по улице Севастопольской, 43 в Николаеве с ожидаемой стоимостью 22 миллиона 177 тысяч 612 гривен.
Подрядчик должен будет провести разборку и устройства покрытий в здании, провести устройство крыши, провести монтаж кровельного покрытия, демонтировать старые окна и провести установку оконных блоков из металлопластика, провести теплоизоляцию здания и выполнить ряд прочих ремонтных работ.
Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2021 года.
Напомним, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планирует потратить больше 10 миллионов гривен на завершение строительства дренажного коллектора в микрорайоне Терновка.
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Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить больше 22 миллионов гривен на капитальный ремонт здания детсада №94.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 2 апреля объявило торги на капитальный ремонт здания детского сада №94 по улице Севастопольской, 43 в Николаеве с ожидаемой стоимостью 22 миллиона 177 тысяч 612 гривен.
Подрядчик должен будет провести разборку и устройства покрытий в здании, провести устройство крыши, провести монтаж кровельного покрытия, демонтировать старые окна и провести установку оконных блоков из металлопластика, провести теплоизоляцию здания и выполнить ряд прочих ремонтных работ.
Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2021 года.
Напомним, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планирует потратить больше 10 миллионов гривен на завершение строительства дренажного коллектора в микрорайоне Терновка.