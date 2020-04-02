Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планирует потратить больше 10 миллионов гривен на завершение строительства дренажного коллектора в микрорайоне Терновка.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, 1 апреля 2020 года Департамент ЖКХ объявил очередной тендер на строительство дренажного коллектора для защиты от подтопления жилого массива Терновка с ожидаемой стоимостью в 10 миллионов 44 тысячи 128 гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен выполнить работы по строительству в микрорайоне дренажного коллектора (1176,4 м2) для защиты от подтопления жилого массива до 1 августа 2020 года. Также отмечается, что после сдачи в эксплуатацию объекта подрядчик должен дать гарантии выполненных работ сроком на 10 лет.