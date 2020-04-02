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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планирует потратить больше 10 миллионов гривен на завершение строительства дренажного коллектора в микрорайоне Терновка.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, 1 апреля 2020 года Департамент ЖКХ объявил очередной тендер на строительство дренажного коллектора для защиты от подтопления жилого массива Терновка с ожидаемой стоимостью в 10 миллионов 44 тысячи 128 гривен.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен выполнить работы по строительству в микрорайоне дренажного коллектора (1176,4 м2) для защиты от подтопления жилого массива до 1 августа 2020 года. Также отмечается, что после сдачи в эксплуатацию объекта подрядчик должен дать гарантии выполненных работ сроком на 10 лет.
Как известно, это уже четвертый тендер на предоставление данной услуги, до этого был объявлен аналогичный тендер с той же ожидаемой суммой выполнения работ, но был отменен, так как для участия в торгах приняли участия менее двух тендерных предложений
В июле 2017 года Департамент ЖКХ объявил тендер на строительство дренажного коллектора в Терновке с ожидаемой стоимостью в 12 миллионов 654 тысячи 375 гривен. Тогда в аукционе приняли участие три фирмы: «Житлопромбуд-8», «ААА+» и «Газводмонтаж». В итоге, Департамент ЖКХ заключил договор с «Газводмонтаж» на сумму 12 миллионов 521 тысячу 964 гривны. Согласно данным поисково-аналитической системы «007», за указанные работы Департамент ЖКХ заплатил фирме 2 миллиона 83 тысячи 606 гривен.
В декабре 2018 года Департамент ЖКХ снова объявил повторный тендер по данной услуге, в этот раз с ожидаемой стоимостью в 8 миллионов 219 тысяч 454 гривны. Единственным участником и победителем стала фирма, которая предложила за выполнение услуги 8 миллионов 219 тысяч 454 гривны. Согласно данным ресурса, повторный тендер был проведен «из-за отсутствия технической возможности исправления технической ошибки относительно обнародования в системе Prozorro информации о расторжении договора № 1416 от 22.09.2017».
Отметим, что, в соответствии с изменениями, сумма договора была уменьшена на 2 миллиона 990 тысяч 799 гривен. Согласно данным поисково-аналитической системы «007», за указанные работы Департамент ЖКХ заплатил подрядчику лишь 754 тысячи 98 гривен.
Напомним, что в 2018 году в Терновке, после проведения работ по укладке дренажных труб стала непроездной часть улицы Новороссийская.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планирует потратить больше 10 миллионов гривен на завершение строительства дренажного коллектора в микрорайоне Терновка.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, 1 апреля 2020 года Департамент ЖКХ объявил очередной тендер на строительство дренажного коллектора для защиты от подтопления жилого массива Терновка с ожидаемой стоимостью в 10 миллионов 44 тысячи 128 гривен.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен выполнить работы по строительству в микрорайоне дренажного коллектора (1176,4 м2) для защиты от подтопления жилого массива до 1 августа 2020 года. Также отмечается, что после сдачи в эксплуатацию объекта подрядчик должен дать гарантии выполненных работ сроком на 10 лет.
Как известно, это уже четвертый тендер на предоставление данной услуги, до этого был объявлен аналогичный тендер с той же ожидаемой суммой выполнения работ, но был отменен, так как для участия в торгах приняли участия менее двух тендерных предложений
В июле 2017 года Департамент ЖКХ объявил тендер на строительство дренажного коллектора в Терновке с ожидаемой стоимостью в 12 миллионов 654 тысячи 375 гривен. Тогда в аукционе приняли участие три фирмы: «Житлопромбуд-8», «ААА+» и «Газводмонтаж». В итоге, Департамент ЖКХ заключил договор с «Газводмонтаж» на сумму 12 миллионов 521 тысячу 964 гривны. Согласно данным поисково-аналитической системы «007», за указанные работы Департамент ЖКХ заплатил фирме 2 миллиона 83 тысячи 606 гривен.
В декабре 2018 года Департамент ЖКХ снова объявил повторный тендер по данной услуге, в этот раз с ожидаемой стоимостью в 8 миллионов 219 тысяч 454 гривны. Единственным участником и победителем стала фирма, которая предложила за выполнение услуги 8 миллионов 219 тысяч 454 гривны. Согласно данным ресурса, повторный тендер был проведен «из-за отсутствия технической возможности исправления технической ошибки относительно обнародования в системе Prozorro информации о расторжении договора № 1416 от 22.09.2017».
Отметим, что, в соответствии с изменениями, сумма договора была уменьшена на 2 миллиона 990 тысяч 799 гривен. Согласно данным поисково-аналитической системы «007», за указанные работы Департамент ЖКХ заплатил подрядчику лишь 754 тысячи 98 гривен.
Напомним, что в 2018 году в Терновке, после проведения работ по укладке дренажных труб стала непроездной часть улицы Новороссийская.