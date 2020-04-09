Киевские сети супермаркетов сообщили о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости. Так они выполняют рекомендации Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, пишет hromadske.

Снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились сети NOVUS, «Ашан», METRO, «Сильпо», BILLA, «АТБ-Маркет», VARUS, «ЭКО маркет», «Велика Кишеня», «Велмарт». Некоторые из перечисленных сетей вообще согласились убрать торговую наценку на товары.

— Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в частности гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца, - сообщил Алексей Хмельницкий.

Соответствующие рекомендации снизить торговую наценку АМКУ этим сетям супермаркетов 8 апреля в ответ на стремительное подорожание продуктов после введения карантина.

— Что касается расследования дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному повышению цен на продукты первой необходимости в Киеве и области, то оно продолжается, проводится анализ полученной информации и уже есть определенные наработки, - добавил Алексей Хмельницкий.

В частности, Антимонопольный комитет опрашивает поставщиков продуктов (их около 40) о завышении цен. Результаты расследования планируют получить уже в мае 2020 года.

Напомним, что в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) считают, что сети автозаправочных станций (АЗС) могут снизить цены на бензин как минимум на 3 гривны за литр.