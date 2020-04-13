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Всемирный банк предоставит Украине $135 миллионов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19.
Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает Национальная служба здоровья в Facebook.
— Украина получит 135 миллионов долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии COVID-19, — говорится в сообщении.
Из общей суммы средств предусмотрено: $50 миллионов — для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Нацслужбы здоровья; $35 миллионов — на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19; $45 млн - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.
— Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года, — отмечается в сообщении.
Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.
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Всемирный банк предоставит Украине $135 миллионов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19.
Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка, сообщает Национальная служба здоровья в Facebook.
— Украина получит 135 миллионов долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии COVID-19, — говорится в сообщении.
Из общей суммы средств предусмотрено: $50 миллионов — для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Нацслужбы здоровья; $35 миллионов — на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19; $45 млн - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.
— Средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, который внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года, — отмечается в сообщении.
Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.