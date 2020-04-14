Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что для строительства нового корпуса в Николаевской областной инфекционной больнице необходимо софинансирование 50% на 50% от области и города.

Об этом Виктория Москаленко сказала в эфире телеканала НИС-ТВ в программе «Добрый вечер».

Как известно, депутатский корпус Николаевского областного совета поддержал предложение о совместном с городским советом строительстве корпуса в областной инфекционке.

Глава облсовета отметила, что общая стоимостью строительства 147 миллионов, а область сможет выделить около 90 миллионов, но также необходимо финансирование от городского совета Николаева.

По её словам, данный корпус необходим для борьбы с распространением вирусов и понадобится даже после преодоления пандемии коронавируса.

— Мы готовим обращение к Николаевскому горсовету, мэру Сенкевичу в связи с тем, что 147 миллионов строительства боксированного корпуса. Сегодня главврач Фёдорова уточнила, что это не строительство новой больницы, а боксированного корпуса. Это очень нужная сегодня вещь, чтобы мы могли обеспечить не распространение вирусов на территории области. Эти боксы будут нужны даже после того, как мы победим коронавирус. Мы предлагаем остатки бюджета областного — 50 миллионов гривен, нераспределенный бюджет развития — 40 миллионов гривен. Если идти по софинансированию с городом, то это должно быть минимум 50 на 50. Город сегодня может, он должен именно инициировать этот вопрос, потому что на территории города строится. Это справедливое предложение. Депутаты облсовета поддерживают эту позицию и готовы через неделю собираться и начинать финансирование, - рассказала Виктория Москаленко.

Также она добавила что смета по данному проекту новая, разработанная только в декабре 2019 года, а сам проект строительства боксированного корпуса уже готов.

Напомним, о намерении создать на базе Николаевской областной инфекционной больницы центр лечения инфекционных заболеваний в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации заявляли еще в июне 2019 года.

Строительство нового корпуса в Николаевской областной инфекционной больнице будет завершено в 2021 году.