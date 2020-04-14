Николаевский окружной административный суд отказал Черноморской таможне в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечения иска, которым остановлено действие решения Черономорской таможни Гостаможслужбы, по которому у НГЗ отозвали разрешения на «льготную» переработку товаров на таможенной территории Украины.

Соответствующее решение судья Евгений Марич огласил 13 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее Черноморская таможня отозвала у «НГЗ» разрешение на «льготную» переработку товаров и инициировала аудит из-за того, что было выявлено несоблюдение норм действующего законодательства ООО «Николаевский глиноземный завод» при осуществлении производственной деятельности по переработке иностранных товаров, помещенных под таможенный режим. В результате этих нарушений, государственный бюджет мог недополучить порядка одного миллиарда гривен.

Но 27 марта, судья окружного админсуда Игорь Устинов вынес решение в пользу ООО «НГЗ» (входящей в состав ОАО «РУСАЛ» российского олигарха Олега Дерипаски) при рассмотрении предыдущего заявления об обеспечении иска, которым остановил действие решения Черноморской таможни Гостаможслужбы, об отзыве разрешения на помещение товаров в таможенный режим переработки на таможенной территории.

На заседании суда представители Черноморской таможни отметили, что требования НГЗ об отмене запрета на льготную переработку продукта являются незаконными, а само постановление суда, которым заводу было позволено продолжать уходить от уплаты налогов, должно быть отменено.

Кроме того, юристы таможни отметили, что в предоставленном ведомству пакете документов от НГЗ отсутствовали какие-либо подтверждающие сведения о видах и количестве продуктов, что предусмотрено условиями контракта между исполнителем.

Также у таможни возник вопрос к переработке отходов — действия «НГЗ» противоречат ЗУ «Об отходах» и статье 157 Таможенного Кодекса, в которой говорится, что остатки или отходы, образовавшиеся в результате совершения операций по переработке иностранных товаров и имеют хозяйственную ценность и/или могут быть утилизированы, подлежат помещению в этом состоянии в соответствующий таможенный режим до окончания срока переработки товаров. А отходы красного шлама, которые остаются после переработки, имеют хозяйственную ценность и должны быть задекларированы.

Юристы Гостаможслужбы отметили, что отзыв этого разрешения никоим образом не тянет за собой утрату права предприятия на ввоз товара, поскольку товары могут быть оформлены в другом таможенном режиме — помещены в режим таможенного склада или оформлены в свободный оборот на территории Украины. Таким образом, на процесс переработки отзыв разрешения не влияет и не нарушает права истца.

Таможенный орган также отрицает препятствование хозяйственной деятельности предприятия. Представитель таможни на суде акцентировал внимание на том, что разрешение, выданное в декабре 2019 года, было предоставлено на год, в то же время, процесс переработки по условиям контракта занимает до 110 дней. В таможне настаивают, что при таком отзыв разрешения не препятствует тому, чтобы товар поместить в режим переработки. В соответствии с Таможенным Кодексом, отзыв разрешения никак не препятствует процессу переработки товара, поскольку предусматривается окончание переработки и вывоз продукта.

Тем временем представитель НГЗ попытался уточнить, предусматривает ли режим «таможенного склада» уплату таможенных платежей и переработку товаров, на что ему ответили, что в таможенном Кодексе разъясняется, что декларант самостоятельно выбирает режим в соответствии с законодательством. В случае выбора режима переработки, будет осуществляется условное начисление платежей, при выборе другого режима налогообложения начисления будут выполняться в соответствии с ТКУ.

В свою очередь, судья задал вопрос стороне ответчика — представителям таможни, о том, какие новые аргументы в ходатайстве, и спросил, почему не была подана апелляционная жалоба на решение суда, которым НГЗ позволили «уклоняться от уплаты налогов». На что юристы таможни заявили, что срок подачи жалобы на данный момент еще не истек и они используют все законодательно допустимые механизмы отстаивания интересов государства.

В добавок ко всему, представители таможни заявили, что в феврале 2020 года была проведена соответствующая проверка по деятельности предприятия, которая и стала основанием принятия решения в целью защиты интересов государства.

Представитель НГЗ продолжал настаивать, что их права, якобы, ограничены, поскольку других способов отправить товар на переработку, как с разрешения таможни, нет, поскольку аналогичных таможенных режимов, которые позволяют переработку нет, а другие предусматривают уплату платежей. И просили отказать в удовлетворении заявления таможни.

— Эти платежи на сегодняшний момент в условиях финансового кризиса в связи с введением карантинных мер, это большое финансовое бремя, поскольку уплата этих платежей является значительной суммой для предприятия и может спровоцировать коллапс в работе предприятия, — утверждает представитель НГЗ.

Издание отмечает, что представитель НГЗ умолчал о льготах, которые были предоставлены предприятию по решению украинских властей в связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. В частности, освобождение от уплаты налога на землю.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.