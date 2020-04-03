Черноморская таможня Государственной таможенной службы заявила, что отозвала разрешение «Николаевскому глиноземному заводу» на переработку товаров на таможенной территории Украины.

Об этом говорится в публикации Черноморской таможни в социальной сети Facebook от 31 марта.

Сообщается, что таможня выявила несоблюдение норм законодательства со стороны ООО «Николаевский глиноземный завод» при осуществлении производственной деятельности по переработке иностранных товаров, помещенных в таможенный режим, который предусматривается условное полное освобождение от налогообложения таможенными платежами и неприменение мероприятий нетарифного регулирования внешне-экономической деятельности.

«Установленным законодательством порядком предусмотрено предоставление предприятием необходимых подтверждающих документов относительно точных данных, в частности об обязательном объеме выхода продуктов переработки, конкретный объем работ и срок их выполнения, относительно каждой конкретной партии сырья», - говорится в сообщении.

Указывается, что завод не выполнил эти требования. Кроме того, НГЗ не помещал отходы переработки в соответствующий таможенных режим, несмотря на неоднократные случаи их реализации на таможенной территории Украины.

Это стало основанием для отзыва разрешения на переработку товаров на таможенной территории Украины. Соответствующее решение было принято 24 марта.

Кроме того, таможня также инициировала аудиторскую проверку ООО «Николаевский глиноземный завод». Сообщается, что по предварительных расчетам налоговой, условное начисление платежей может достигнуть 1 миллиарда гривен.

При этом, по данным Единого государственного реестра судебных решений, 27 марта Николаевский окружной административный суд на основании заявления завода принял решение об отмене решения таможни.

«Николаевский глиноземный завод» сообщил, что разрешение на помещение товаров в таможенном режиме переработки предприятие получило от Николаевской таможни ГФС 9 апреля 2019 года сроком на 365 дней. При этом. указывается, что 3 декабря 2019 года завод получил от таможни разрешение на переработку в таможенном режиме товаров по контракту с швейцарской фирмой «RS International GmbH» для переработки и получения прибыли от такой деятельности.

В заявлении «НГЗ» говорится, что таможня не обнаружила никаких нарушений, недостоверности или неполноты информации со стороны завода при проверке документов и по результатам других действий, необходимых для предоставления разрешения на переработку.

«Таким образом, по мнению истца, отзыв разрешения на переработку, который был выдан без каких-либо замечаний со стороны таможенного органа, на основании анализа, свидетельствует о явной противоправности этого решение. Это указывает на очевидную непоследовательность и предвзятость таможенного органа при принятии решение, а поэтому и о явной противоправности указанного решения», - говорится в решении суда.

В «НГЗ» считают, что отклонение запрета таможни - единственная возможность для завода не допустить нарушения его законных прав и интересов, что может привести к дополнительному финансовому грузу в размере 20 миллионов долларов США (около 560 миллионов гривен) ежемесячно в виде уплаты стоимость товара и таможенных платежей, которые будут начисляться на стоимость ввезенного товара в режиме импорта для переработки, что приведет к негативным последствиям для финансово-экономического положения предприятия в виде критического уменьшения и нехватки оборотных средств в условиях кризисных явлений в экономике Украины, которые возникли в связи с распространением острого респираторного заболевания COVID-19.

При этом, указывается, что производственный процесс предприятия связан исключительно с производством глинозема путем переработки бокситов иностранного происхождения. А поэтому, отходы от предоставления услуг по переработке иностранных товаров, которые предоставляются заводом по контракту, являются основным источником его доходов и прибыли. Аннулирование разрешения на переработку может привести к невозможности для ООО «НГЗ» выполнять условия контракта, что приведет к необходимости его досрочного расторжения и, соответственно, потере основной части доходов.

Также указывается, что для завода в случае расторжения контракта будет невозможным найти нового поставщика для переработки бокситов, поскольку мировой рынок металлургических бокситов характеризуется ограниченностью и закрытостью.

В итоге, суд решил удовлетворить заявление «Николаевского глиноземного завода» и остановить действие решения Черноморской таможни.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Также сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасных отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.