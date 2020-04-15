На 1 апреля доходы свыше 1 миллиона гривен задекларировали почти 1 800 украинцев.

Об этом сообщает Лига.

Активнее всего доходы свыше 1 миллиона гривен декларировали жители: Киева (702 человека) и Киевской области (103), Харьковской области (143), Днепропетровской области (129).

Сумма уплаченных ими налогов в бюджет составила 234,4 миллионов гривен.

Наибольшую сумму - 24,9 миллионов гривен - заплатил житель Львовской области от получения иностранных доходов.

В налоговой добавили, что декларационная кампания продолжается. В связи с коронавирусом ее сроки продлены до 1 июля.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для выявления коронавируса.