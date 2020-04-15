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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для выявления коронавируса.
Об этом он рассказал сегодня 15 апреля во время брифинга, сообщают НикВести.
По его словам тесты постоянно закупают в Китае и Южной Корее, кроме того в Украине начали производить собственные тесты.
— Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами, количество постоянно пополняется.Мы закупаем тесты в Китае, Южной Корее, кроме того начали производство собственных тестов, - сказал Максим Степанов.
По его словам сейчас на COVID-19 тестируют всех кто болеет воспалением легких, и всех у кого есть симптомы коронавируса
— Количество тестов еждневно увеличивается, - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Николаевской области 14 случаев.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для выявления коронавируса.
Об этом он рассказал сегодня 15 апреля во время брифинга, сообщают НикВести.
По его словам тесты постоянно закупают в Китае и Южной Корее, кроме того в Украине начали производить собственные тесты.
— Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами, количество постоянно пополняется.Мы закупаем тесты в Китае, Южной Корее, кроме того начали производство собственных тестов, - сказал Максим Степанов.
По его словам сейчас на COVID-19 тестируют всех кто болеет воспалением легких, и всех у кого есть симптомы коронавируса
— Количество тестов еждневно увеличивается, - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Николаевской области 14 случаев.