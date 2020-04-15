Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 3,9 миллиона на капитальный ремонт тротуара по улице Московская от проспекта Центрального до улицы Чкалова за 3 месяца.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Департамент 13 апреля объявил торги на капремонт 3487,8 м2 тротуара по улице Московская от проспекта Центрального до улицы Чкалова за 3 месяца с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 878 тысяч 202 гривны.

Согласно данным ресурса, подрядчик должен провести снятие асфальтобетонных покрытий дорог, демонтировать бетонные плиты, заняться корчеванием пней, разборкой асфальтобетонных покрытий, разборкой поребриков, установкой бортовых камней, устройством основания тротуаров из щебеночно-песчаной смеси и выполнить прочие работы.

Отмечается, что работы должны быть проведены до 1 июля 2020 года, подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы сроком на 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, что КП «Николаевпастранс» собирается потратить больше 1,5 миллионов гривен на ремонт и техническое обслуживание 23 купленных в лизинг автобусов «МАЗ».