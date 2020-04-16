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Международный валютный фонд готов увеличить размер кредитной поддержки Украины в период экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции, передаёт Громадське.
— Есть несколько вопросов на повестке дня, и я уверен, что они вскоре будут решены и мы будем рекомендовать совету директоров МВФ утвердить программу. Мы продвинулись в переговорах с Украиной и, конечно, дадим ей больше ресурсов для того, чтобы она имела больше возможностей для противодействия кризису, — сообщил Пол Томсен.
Он напомнил, что Украина сейчас входит в новый кризис более устойчивой, чем это было в предыдущие разы. В частности, в резервах аккумулировали более $20 миллиардов, что дает достаточно возможностей для поддержания финансовой стабильности в период кризиса.
Сейчас последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого банковского законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков. К этому законопроекту депутаты подали более 16,5 тысяч поправок с целью затянуть его рассмотрение.
Напомним, что с целью усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).
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Международный валютный фонд готов увеличить размер кредитной поддержки Украины в период экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции, передаёт Громадське.
— Есть несколько вопросов на повестке дня, и я уверен, что они вскоре будут решены и мы будем рекомендовать совету директоров МВФ утвердить программу. Мы продвинулись в переговорах с Украиной и, конечно, дадим ей больше ресурсов для того, чтобы она имела больше возможностей для противодействия кризису, — сообщил Пол Томсен.
Он напомнил, что Украина сейчас входит в новый кризис более устойчивой, чем это было в предыдущие разы. В частности, в резервах аккумулировали более $20 миллиардов, что дает достаточно возможностей для поддержания финансовой стабильности в период кризиса.
Сейчас последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого банковского законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков. К этому законопроекту депутаты подали более 16,5 тысяч поправок с целью затянуть его рассмотрение.
Напомним, что с целью усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).