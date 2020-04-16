Сейчас последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого банковского законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков. К этому законопроекту депутаты подали более 16,5 тысяч поправок с целью затянуть его рассмотрение.

Напомним, что с целью усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).