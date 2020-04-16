Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на текущий средний ремонт трассы Днепр — Николаев больше 450 миллионов на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Служба автодорог объявила два тендера на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог) на участке км 314 + 000 - км 319 + 335 и участке км 308 + 500 - км 314 + 000 с ожидаемой суммарной стоимостью 451 миллионов 647 тысяч 314 гривен.

Объём выполнения работ на первом участке 5,335 километров и 5,5 километров на втором.

Подрядчик должен будет провести демонтаж дорожных знаков на одной опоре, демонтаж металлических барьерных ограждений, ликвидировать стихийные грунтовые съезды бульдозерами, провести ремонт труб, ремонт основного проезда, провести устройство остановочных и посадочных площадок, укрепить обочины, установить дорожные знаки, установить металлическое барьерное ограждение, провести разметку дорог и выполнить прочие работы.

Отмечается, что работы должны проводится до 10 декабря 2020 года.

Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на содержание дорог государственного значения до конца 2022 года больше 2,1 миллиарда гривен.