В Торгово-промышленной палате рассказали, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион.

Об этом сообщается в релизе ТПП, имеющемся в распоряжении Букв.

— Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тысяч человек, и составляет около 2,5-2,8 миллионов человек. Всего за время карантина работу потеряли 1,0-1,3 миллионов человек, – говорится в релизе.

При этом подчеркивается, что показатель не учитывает людей, которые вернулись с заработков из заграницы после начала пандемии.

— По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4 %. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, – рассказал президент ТПП Геннадий Чижиков.

Уточняется, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В целом в приостановленных отраслях было занято около 4 миллионов украинцев. Также потеряли работу люди, которые не смогли добираться на рабочее место после остановки сообщения.

— 0,9 миллиардов гривен поддержки получили предприниматели и малый бизнес, которые остановили работу на время карантина, они понесли наибольшие убытки. Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина, – сказано в релизе.

Напомним, что страну ожидает безработица, если власть не запустит антикризисную программу. Такое мнение высказал глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе политической силы.