Страну ожидает безработица, если власть не запустит антикризисную программу. Такое мнение высказал глава Николаевской областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе политической силы.

— Тест на человечность. Статистика распространения коронавирусной инфекции показывает динамику роста практически каждый час. Все прекрасно должны понимать, что 3 апреля дети не пойдут в школу, малый и средний бизнес не откроется, транспортные перевозки не будут восстановлены, а некоторые предприятия вообще будут вынуждены закрыться и заморозить свою деятельность на неопределенное время. К сожалению, сегодня многие отрасли практически ежеминутно получают огромные убытки, которые в свою очередь прогнозируемо доведут до банкротства. Налоговая система не отрегулирована сегодня для тех предприятий, которые даже в условиях приостановления производства и предоставления услуг должны и в дальнейшем выполнять социальные гарантии, - говорит Юрий Кормышкин.

Глава «Нашего края» уверен, что страну ожидает безработица, если государство и власть на местах не смогут запустить антикризисную программу.

— Выполнить предписания по соблюдению карантина - не значит обеспечить стабильность экономики и выполнение социальных гарантий, - сказал Юрий Комришкин.

Он отметил, что сейчас будет правильным народным депутатам Украины, членам правительства, некоторым руководителям предприятий, таких как «Укрпочта», «Нафтогаз» и другие на время карантина отказаться от заработной платы или ее сократить и направить средства на зарплаты медикам, учителям, социальным работникам и т.д.

По его мнению, также необходимо немедленно, как на государственном, так и на местном уровнях осуществить перепрофилизацию промышленных предприятий, которые смогут не только поддержать действия государства в борьбе с распространением вируса, но и обеспечить людей зарплатой, а бюджеты поступлениями, которые сократились в разы.

— Бизнесу нужно объединяться не только в борьбе с пандемией, но и в работоспособности. Сегодня больше не существует конкурентов - есть только люди в различных отраслях, на которых сегодня огромная ответственность за сохранение сферы и за сотрудников, которые выполняют работу или сидят дома в карантине. Если бизнес не выдержит - людям не будет за какие деньги выполнять предписания МОЗ по профилактике COVID-19. Времени думать нет. Нужны четкие, взвешенные и кардинальные решения. Китаю понадобился не один месяц, чтобы справиться с пандемией. Если Украине придется быть на карантине такое же время, ни экономика, ни бизнес не выдержат, - отметил Юрий Кормышкин.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.