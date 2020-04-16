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Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом (ЕС) и странами Восточного партнерства, куда входит и Украина.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на проект документа Европарламента, который может быть одобрен в мае.
В документе осуждается дестабилизация и другие незаконные действия со стороны России в странах Восточного партнерства - Украине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Молдове.
Также сообщается, что Европарламент«подтвердит суверенное право стран Восточного партнерства на интеграцию с ЕС». Кроме того, Брюссель подчеркнет, что политика в отношении этого блока может способствовать процессу постепенного вступления в Евросоюз.
В частности, законодатели ЕС предложат постепенную интеграцию шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единый цифровой рынок, а также отмену роуминга между странами ЕС и странами-участницами партнерства.
Среди других инициатив - создание в Киеве Университета Восточного партнерства и “расширенных международных миротворческих сил вдоль украинско-российской границы” под руководством Евросоюза.
Документ должны обсудить в Комитете по иностранным делам в ближайшие недели, в мае его может одобрить Европарламент.
Саммит в Брюсселе, на котором соберутся лидеры 27 стран-членов ЕС с лидерами шести стран Восточного партнерства, запланирован на 18 июня. Но несколько дипломатов ЕС сказали изданию, что встреча может быть отложена до второй половины года из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что в Торгово-промышленной палате рассказали, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион.
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Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом (ЕС) и странами Восточного партнерства, куда входит и Украина.
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на проект документа Европарламента, который может быть одобрен в мае.
В документе осуждается дестабилизация и другие незаконные действия со стороны России в странах Восточного партнерства - Украине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Молдове.
Также сообщается, что Европарламент«подтвердит суверенное право стран Восточного партнерства на интеграцию с ЕС». Кроме того, Брюссель подчеркнет, что политика в отношении этого блока может способствовать процессу постепенного вступления в Евросоюз.
В частности, законодатели ЕС предложат постепенную интеграцию шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единый цифровой рынок, а также отмену роуминга между странами ЕС и странами-участницами партнерства.
Среди других инициатив - создание в Киеве Университета Восточного партнерства и “расширенных международных миротворческих сил вдоль украинско-российской границы” под руководством Евросоюза.
Документ должны обсудить в Комитете по иностранным делам в ближайшие недели, в мае его может одобрить Европарламент.
Саммит в Брюсселе, на котором соберутся лидеры 27 стран-членов ЕС с лидерами шести стран Восточного партнерства, запланирован на 18 июня. Но несколько дипломатов ЕС сказали изданию, что встреча может быть отложена до второй половины года из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что в Торгово-промышленной палате рассказали, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион.