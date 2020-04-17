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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что по итогам 2020 года мировой спрос на нефть может сократиться на 6,8 миллиона баррелей в сутки.
Такие прогнозы ОПЕК обнародовала в обновленном докладе по нефтяному рынку в 2020 году, сообщает Громадське.
Ранее ОПЕК прогнозировала рост спроса на нефть на 100 тысяч баррелей в сутки, однако из-за коронавируса и падения деловой активности спрос на нефть может рекордно упасть.
В частности, этому будет способствовать падение спроса на авиатопливо из-за того, что большинство авиакомпаний мира приостановили подавляющее количество своих рейсов. Количество путешествий в мире также рекордно снизилось, что влияет на спрос на бензин. Также падают объемы промышленного производства, а следовательно нужно меньше топлива как для производства продукции, так и для его доставки в разные точки мира.
Напомним, что на заседании Организации стран-экспортеров нефти в воскресенье, 12 апреля, страны договорились сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на рекордные в истории показатели.
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что по итогам 2020 года мировой спрос на нефть может сократиться на 6,8 миллиона баррелей в сутки.
Такие прогнозы ОПЕК обнародовала в обновленном докладе по нефтяному рынку в 2020 году, сообщает Громадське.
Ранее ОПЕК прогнозировала рост спроса на нефть на 100 тысяч баррелей в сутки, однако из-за коронавируса и падения деловой активности спрос на нефть может рекордно упасть.
В частности, этому будет способствовать падение спроса на авиатопливо из-за того, что большинство авиакомпаний мира приостановили подавляющее количество своих рейсов. Количество путешествий в мире также рекордно снизилось, что влияет на спрос на бензин. Также падают объемы промышленного производства, а следовательно нужно меньше топлива как для производства продукции, так и для его доставки в разные точки мира.
Напомним, что на заседании Организации стран-экспортеров нефти в воскресенье, 12 апреля, страны договорились сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на рекордные в истории показатели.