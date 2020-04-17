Такие прогнозы ОПЕК обнародовала в обновленном докладе по нефтяному рынку в 2020 году, сообщает Громадське.

Ранее ОПЕК прогнозировала рост спроса на нефть на 100 тысяч баррелей в сутки, однако из-за коронавируса и падения деловой активности спрос на нефть может рекордно упасть.

В частности, этому будет способствовать падение спроса на авиатопливо из-за того, что большинство авиакомпаний мира приостановили подавляющее количество своих рейсов. Количество путешествий в мире также рекордно снизилось, что влияет на спрос на бензин. Также падают объемы промышленного производства, а следовательно нужно меньше топлива как для производства продукции, так и для его доставки в разные точки мира.

Напомним, что на заседании Организации стран-экспортеров нефти в воскресенье, 12 апреля, страны договорились сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на рекордные в истории показатели.