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Международный валютный фонд сделает первый транш (2 миллиарда долларов) макрофинансовой помощи Украине в мае, до конца года ожидается в целом 4 миллиарда долларов.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передаёт Экономическая правда.
— Мы ожидаем к концу года 4 миллиарда долларов. Первый транш будет в 2 миллиарда долларов и это будет в мае, - заявил Даниил Гетманцев вечером 16 апреля.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд готов увеличить размер кредитной поддержки Украины в период экономического кризиса и пандемии коронавируса.
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Международный валютный фонд сделает первый транш (2 миллиарда долларов) макрофинансовой помощи Украине в мае, до конца года ожидается в целом 4 миллиарда долларов.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передаёт Экономическая правда.
— Мы ожидаем к концу года 4 миллиарда долларов. Первый транш будет в 2 миллиарда долларов и это будет в мае, - заявил Даниил Гетманцев вечером 16 апреля.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд готов увеличить размер кредитной поддержки Украины в период экономического кризиса и пандемии коронавируса.