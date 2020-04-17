Международный валютный фонд сделает первый транш (2 миллиарда долларов) макрофинансовой помощи Украине в мае, до конца года ожидается в целом 4 миллиарда долларов.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передаёт Экономическая правда.

— Мы ожидаем к концу года 4 миллиарда долларов. Первый транш будет в 2 миллиарда долларов и это будет в мае, - заявил Даниил Гетманцев вечером 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд готов увеличить размер кредитной поддержки Украины в период экономического кризиса и пандемии коронавируса.