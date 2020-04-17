В рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом украинские банки выделили 46,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«46,5 миллиона гривен. Именно столько средств украинские банки выделили в рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим средствам можно приобрести 41 аппарат искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование. В частности, больницы смогут приобрести кислородную станцию, цистерну для жидкого кислорода, мониторы пациента, инфузионные насосы, а также тест-системы для выявления коронавируса, защитные костюмы для медиков и тому подобное.

ПриватБанк в рамках акции «Дыши! Вместе против коронавируса» предоставил благотворительную помощь на общую сумму 1 миллион евро. Это самая большая финансовая помощь банков на борьбу с коронавирусом среди известных НБУ (некоторые банки в соответствии с коммуникационной политикой не разглашают сумму своих благотворительных взносов).

Райффайзен Банк Аваль выделил 4,7 миллиона гривен на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких и средств защиты от коронавируса для медицинских работников, оплату транспортных услуг для медицинских учреждений и тому подобное.

Банк «Південний» на 3,4 миллиона гривен профинансировал установку медицинской кислородной станции, приобрел аппарат искусственной вентиляции легких, цистерну для жидкого кислорода и медицинское оборудование для родильного дома, а также выделил средства на приобретение продуктовых наборов для пожилых людей. Альфа Банк Украина приобрел аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 2 млн грн для инфекционного бокса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Креди Агриколь Банк передал в больницы аппарат искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование на общую сумму 58,5 тысяч евро. МТБ Банк на сумму 1,8 миллиона гривен приобрел 1,4 тысяч защитных медицинских костюмов многоразового использования и других средств защиты медиков, а также диагностическое оборудование.

Мегабанк передал в больницу медицинское оборудование стоимостью 1,7 миллиона гривен. Банк Восток на общую сумму 1,53 миллиона гривен приобрел для больниц три аппарата искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование, 100 тестов на коронавирус, предоставил средства на ремонт двух аппаратов искусственной вентиляции легких. ПУМБ присоединился к инициативе фонда Рината Ахметова, который выделил 300 миллионов гривен для помощи больницам на западе и востоке Украины. В партнерстве с фондом ПУМБ закупил оборудование первой необходимости и средства индивидуальной защиты для больниц, которые помогают больным коронавирусом.

Банк «Грант» приобрел аппарат искусственной вентиляции легких (стоимостью более 800 тысяч гривен) и средства индивидуальной защиты медиков для медицинского центра. Кристалбанк приобрел медикаменты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для больниц на 150 тысяч гривен.

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине $135 миллионов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействии эпидемии коронавируса COVID-19.