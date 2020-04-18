Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, которые связанные с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что, согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 миллиарда гривен.

Кроме этого, в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 миллиардов гривен для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 миллиарда гривен.

Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 миллиардов гривен на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 миллиардов гривен.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 миллиарда гривен.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.