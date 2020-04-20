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Коронавирус негативно влияет на мировую торговлю наркотиками, так как происходит закрытие границ и разрывается цепочка поставок из Китая химвеществ, на которые полагаются наркоторговцы.
Об этом сообщает агентство AP.
По данным издания, один из основных поставщиков, который закрылся, находится в Ухане, бывшем эпицентре глобальной вспышки коронавируса.
Вдоль 2000-мильной границы между США и Мексикой, через которую передаётся подавляющее большинство наркотиков, обычно значительное движение транспортных средств, которое контрабандисты используют для прикрытия, замедлилось до минимума.
Бары, ночные клубы и мотели по всей стране, которые обычно являются плодородными рынками для торговцев наркотиками, закрылись. А цены на дефицитные лекарства резко выросли.
— Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса. Как только вы доставите их на рынок, кому вы собираетесь продавать, - рассказал аналитик по безопасности Алехандро Хоуп.
Синтетические наркотики, такие как метамфетамин и фентанил, оказались в числе наиболее пострадавших, в значительной степени потому, что они основаны на химических веществах-прекурсорах, которые наркоторговцы импортируют из Китая, готовят наркотики в промышленных масштабах, а затем отправляют в США.
Напомним, что в Николаевском СИЗО в передаче для заключенных нашли наркотики в морковке, семечках и пачке чая.
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Коронавирус негативно влияет на мировую торговлю наркотиками, так как происходит закрытие границ и разрывается цепочка поставок из Китая химвеществ, на которые полагаются наркоторговцы.
Об этом сообщает агентство AP.
По данным издания, один из основных поставщиков, который закрылся, находится в Ухане, бывшем эпицентре глобальной вспышки коронавируса.
Вдоль 2000-мильной границы между США и Мексикой, через которую передаётся подавляющее большинство наркотиков, обычно значительное движение транспортных средств, которое контрабандисты используют для прикрытия, замедлилось до минимума.
Бары, ночные клубы и мотели по всей стране, которые обычно являются плодородными рынками для торговцев наркотиками, закрылись. А цены на дефицитные лекарства резко выросли.
— Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса. Как только вы доставите их на рынок, кому вы собираетесь продавать, - рассказал аналитик по безопасности Алехандро Хоуп.
Синтетические наркотики, такие как метамфетамин и фентанил, оказались в числе наиболее пострадавших, в значительной степени потому, что они основаны на химических веществах-прекурсорах, которые наркоторговцы импортируют из Китая, готовят наркотики в промышленных масштабах, а затем отправляют в США.
Напомним, что в Николаевском СИЗО в передаче для заключенных нашли наркотики в морковке, семечках и пачке чая.