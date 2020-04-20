Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что государственное регулирование цен на ряд социальных продуктов необходимо для того, чтобы остановить спекуляции на товарах в условиях пандемии.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По его словам, государство должно использовать контролирующие органы, чтобы не возникало завышения цен на социальное необходимые продукты.

— Есть категории товаров, определенные как товары первой необходимости, есть так называемый борщевой набор. Я считаю, и об этом я написал официальное письмо президенту, о том что я против любой регуляции. Уверен, что спрос сегодня хороший и никто не будет удерживать товары, которые могут испортиться, особенно это касается картофеля, моркови. Чем выбрасывать её в посадках, люди начнут просто её продавать по более дешевой цене... Я считаю, что государство должно взять операторов рынка на уровне Премьер-министра, указать основные продукты питания, установить на них чёткое регулирование цен и направит туда полицию, другие контролирующие органы, чтобы не наживались на горе определенные бизнес-структуры, - рассказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что продукты питания в Украине есть, они находятся на овощехранилищах и повышение их цен необоснованно.

— Мы сегодня видим, что многие операторы рынков, воспользовавшись тем, что не работают рынки из-за скопления людей, начали завышать цены, говоря о том, что есть проблемы с доставкой. Не надо врать, сегодня бензин подешевел. Про импортную морковку и картошку тоже нам не надо заливать баки. Продукты питания есть, они находятся на овощехранилищах в Украине, доставить их можно. То что мы видим повышение цен — это спекуляция. Затраты не выросли, а прибыли начали расти, - подытожил Александр Сенкевич.

Также городской голова уточнил, что даже при регулировании цен на определенные продукты, эти товары останутся на «на полках магазинов».

Отметим, что в марте Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.

Кабинет министров Украины восстанавливает государственное регулирование цен на ряд социальных продуктов и медицинских товаров. Это регулирование продлится до окончания карантина.