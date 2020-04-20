Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что из-за пандемии коронавируса и возможного уменьшения поступления средств в горбюджет, строительство части объектов, которое было запланировано на этот год, может быть перенесено на 2021.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр отметил, что дал задачу основным распорядителям средств определится с объектами, которые могут быть реализованы не в этом году, чтобы сэкономить средства в 2020 году.

— Какую-то часть капитальных расходов необходимо сократить. Мы не знаем какую — мы не волшебники и не можем предсказать. Была дана мною задача главным распорядителям средств: Департаменту ЖКХ, Управлению капитального строительства и Департаменту энергетики, чтобы все объекты, которые они считают «не ко времени», могут быть перенесены на другой год, второе: требует финансирование для начала работ, но они не будут закончены в этом году, а значит финансировать их смысла не имеет, и третье: это объекты, которые огромного количества денег, чтобы не тратить деньги, мы их зафиксировали на четвертый квартал 2020 года, - заявил Александр Сенкевич.

Он добавил, что, оценив финансовое состояние города в третьем квартале, будет понятно, стоит ли реализовывать те или иные проекты в последнем квартале 2020 года.

Также по его словам финансирование на текущие расходы в Николаеве продолжится, например ремонт дорог и внутриквартальных проездов, обустройство зелёных зон и прочее.

— Жизнь не останавливается. Есть текущие расходы: ремонт дорог, внутриквартальных проездов — он сейчас продолжается. Сейчас работает во всех районах и восстанавливают асфальт на магистральных улицах, зелёные зоны приводятся в порядок. Работа идёт во всех этих направлениях, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что депутатский корпус не будет выделять деньги на строительство нового корпуса в инфекционной больнице, пока у области не появится конкретный проект и предложение о софинасировании.