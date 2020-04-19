Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что депутатский корпус не будет выделять деньги на строительство нового корпуса в инфекционной больнице, пока у области не появится конкретный проект и предложение о софинасировании.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее в ходе сессии областного совета глава Николаевской ОГА Александр Стадник пообещал построить новый корпус в инфекционной больнице в 2021 году. При этом губернатор заявил, что городская власть Николаева предварительно дала согласие на софинансирование строительства.

В свою очередь, мэр отметил, что не верит, что до конца года, с учетом нынешней ситуации в стране, в Николаеве можно будет построить с нуля корпус в больнице. При этом Александр Сенкевич подчеркнул, что депутаты могут согласиться на софинансирование, в случае, если областная власть предложит конкретный проект и назовет его стоимость.

– Я в это не верю. Не верю, что до конца года в Николаеве можно что-то построить. Или построить в Украине с сегодняшними законами, в том числе с законами по закупкам. Я считаю, что николаевские депутаты, при всех наших отношениях и постоянных войнах в непонимании каких-то процессов, сплотились благодаря коронавирусу. Мы вместе проводим встречи. Включили депутатов в комиссию ТБЧС. Идет постоянная работа, участвуют все, кто раньше воевал на каждой сессии. Амбиции были отложены на потом. Все работают над документами. Я уверен, если будет конкретное предложение, с конкретным тендером, с ценой, проектом, предложением софинансирования – депутаты соберутся и дадут, - сказал мэр.

Однако он напомнил о незавершенном ремонте областного онкодиспансера, на который областная власть до сих пор не выделила средства, добавив, что по этой причине город не ждет строительства нового корпуса, а работает над улучшением тех больниц, которые будут привлечены для лечения больных COVID-19.

– Но у нас есть примеры, когда мы выделяем 35 миллионов на оборудование областного онкодиспансера у депутатов (городского совета, - прим.) нет сомнения о том, что это необходимо. Моя мать умерла в 2006 году от рака головного мозга, она именно там проходила лечение – у меня нет сомнений, что этот центр нам необходим. Но когда мы недофинасируем его из областного бюджета и до сих пор он не открывается, у всех возникает вопрос. Как это получается, сначала скушаем ваши апельсины, потом наши, потом каждый свои? Нет, на эти уловки мы уже не поддаемся. Идея отличная, будет начата реализация ­– мы поучаствуем. Город заинтересован в строительстве отдельного боксированного корпуса, но его постройки мы не ждем, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, о намерении создать на базе Николаевской областной инфекционной больницы центр лечения инфекционных заболеваний в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации заявляли еще в июне 2019 года.

В марте начальник управления здравохранения Николаевской ОГА заявил, что для строительства нового корпуса инфекционной больницы необходимо около 15 миллионов гривен софинансирования из бюджета области.

Ранее 13 апреля депутатский корпус Николаевского областного совета поддержал предложение о совместном с городским советом строительстве нового корпуса в областной инфекционной больнице.

Однако позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не получал от областной государственной администрации никаких предложений о финансовом участии в строительстве нового корпуса в областной инфекционной больнице.