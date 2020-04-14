Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не получал от областной государственной администрации никаких предложений о финансовом участии в строительстве нового корпуса в областной инфекционной больнице.

Об этом мэр Николаева сказал в комментарии НикВести.

В понедельник, 13 апреля, во время сессии Николаевского областного совета глав Николаевской ОГА Александр Стадник заявил о том, что ОГА якобы совместно с городской властью Николаева планирует построить современный корпус и областной инфекционной больнице.

— Действительно, мне губернатор говорил «мы планируем построить». Но я не знаю, кто это «мы». Кроме того, я не распределяю бюджет Николаева, есть депутаты городского совета, которые об этом ничего не знают. Я думаю, им нужно сделать презентацию, чтобы они понимали, о чем идет речь, - сказал Александр Сенкевич.

При этом, он напомнил, что городская власть Николаева сейчас за свой счет готовит 50 койко-мест в городской больнице №3 («Дубки») на случай вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 в городе.

— Сегодня мы готовим 50 коек интенсивной терапии в 3 больнице. Для нас это на сегодня приоритет номер 1. Строительство корпуса в инфекционной больнице - это дело стратегическое. Но у нас сегодня есть оперативные цели, которые нужно реализовать. Уверен, что когда будет информация об этой больнице более обширная, то обязательно Управление капитального строителства облгосадминистрации прийдет на депутатскую комиссию и объяснит депутатам, что это такое. И бюджетной комиссии, и комиссии по коммунальной собственности, и депутаты примут адекватное решение, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что депутатский корпус Николаевского областного совета поддержал предложение о совместном с городским советом строительстве корпуса в областной инфекционке. При этом, глава Николаевской ОГА Александр Стадник пообещал построить новый корпус в инфекционной больнице в 2021 году.

Депутат Николаевского областного совета, глава областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа считает, что новый корпус областной инфекционной больницы нужно построить в этом году за счет средств областного и городского бюджетов.