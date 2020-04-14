Депутат Николаевского областного совета, глава областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа считает, что новый корпус областной инфекционной больницы нужно построить в этом году за счет средств областного и городского бюджетов.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Инфекционная больница, в том состоянии, в котором она находится сегодня, не может предоставить квалифицированную медицинскую помощь тому количеству людей, которое теоретически может быть в Николаевской области. Поэтому, необходимо принимать быстрые решения. И вчера мы об этих решениях, наша фракция «Европейской солидарность» заявила. мы вынесли предложение на сессию, и спасибо депутатам областного совета, это предложение было проголосовано. А именно, при внесении изменений в бюджет и вынесении его в облсовет, областной администрации найти деньги на строительство нового корпуса в инфекционной больнице, - сказал Михаил Талпа.

Он отметил, что приблизительная сметная стоимость этого корпуса составляет 150 миллионов гривен.

— Почему мы как «Европейская солидарность» настаиваем, что уже при секвестре. Потому что в планах администрации и у главы администрации заложить их в ГФРР на 2021 год. А я хочу сказать: а кто знает, что будет в 2021 году? Будет ли финансирование через программу государственного фонда регионального развития? Тем более, что сегодня мы имеем сложную ситуацию. Мы внесли такое предложение, депутаты его поддержали. ЭТо первое, найти деньги. Второе - обратиться областной администрации к городскому совету с предложением софинансирования, потому что большинство населения - из города. И таким образом мы можем в этом году и начать, и закончить строительство, - сказал депутат.

Михаил Талпа сообщил, что на сегодня уже готов проект и есть его экспертиза, а потому для начала строительства необходимо только финансирование.

— Потому что на сегодняшний день проект этого корпуса существует, экспертиза существует. Фактически, как только появится финансирование, мы можем строить. Почему я говорю, что можно быстро? Потому что Верховная рада проголосовала законопроект, что все, что связано с борьбой с коронавирусом, не нужно идти на тендеры и долгосрочные процедуры. Именно по этому закону можно направить деньги напрямую, глава администрации и главный врач может заключить договор напрямую и начать строительство уже этой больницы. Поэтому, секвестр бюджета, вносим деньги на строительство корпуса инфекционной больницы и начинаем строить, - рассказал Михаил Талпа.

Он также напомнил о том, что губернатор Николаевщины Аллександр Стадник ранее заявил, что мэр Николаева Александр Сенкевич позитивно отнесся к этому проекту.

— По словам господина Стадника, у него был предварительный разговор с городским головой Николаева. И он дал позитивную реакцию относительно этого вопроса и есть понимание, что действительно сегодня и город, и область нуждается в строительстве этого корпуса, - сказал Михаил Талпа.

Ранее сообщалось, что депутатский корпус Николаевского областного совета поддержал предложение о совместном с городским советом строительстве корпуса в областной инфекционке. При этом, глава Николаевской ОГА Александр Стадник пообещал построить новый корпус в инфекционной больнице в 2021 году.