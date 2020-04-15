Городская власть Николаева предварительно дала согласие на софинансирование строительства нового корпуса областной инфекционной больницы.

Об этом 13 апреля во время обсуждения правок к бюджету области заявил глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

— Мы уже говорили с мэром о том, что так как областная инфекционная больница обслуживает 80% горожан и часть области. У нас уже есть позиция, что они (городской совет, — прим.) дают, и мы (областной совет, — прим.) даем. Но, хотелось бы, чтобы все услышали: давайте, сделаем новое здание, классное здание, — заявил Александр Стадник.

Было озвучено, что на строительство нового корпуса больницы потребуется 150 миллионов гривен.

Напомним, что 13 апреля депутатский корпус Николаевского областного совета поддержал предложение о совместном с городским советом строительстве нового корпуса в областной инфекционной больнице.

Однако позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не получал от областной государственной администрации никаких предложений о финансовом участии в строительстве нового корпуса в областной инфекционной больнице.