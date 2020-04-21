Власти Житомирской области сделали предварительный подсчет убытков, нанесенных местным жителям лесными пожарами.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Во время сегодняшнего заседания Президента Украины Владимира Зеленского с членами правительства и представителями правоохранительных органов был заслушан отчет властей Житомирской области касательно убытков, нанесенных местным жителям в связи с лесными пожарами.

Президенту доложили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 миллионов гривен. Многие из сгоревших домов были пустыми, жертв среди населения нет.

Сообщается, что Кабинет Министров рассмотрит вопрос выплаты компенсации уже на текущей неделе.

— Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно — и помочь, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что сотрудник Чернобыльской зоны отчуждения и гид, а сейчас - волонтер Дмитрий Шибалов, который помогает пожарным и погорельцам в пострадавших селах Полесья, рассказал о ситуации в охваченных огнём районах.